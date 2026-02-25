La serie de 8 episodios que cuenta la impactante historia real que sacudió Silicon Valley

Las series o películas basadas en hechos reales es un género que pocas veces falla. Historias de genios adelantados a su tiempo, empresas que prometen cambiar el mundo y caídas tan espectaculares que dejan a todos en shock. Cuando el poder, el dinero y la ambición se mezclan con la tecnología, el resultado suele ser explosivo.

En 2022 se estrenó The Dropout , una miniserie estrenada en Disney+ que reconstruyen uno de los mayores escándalos empresariales de las últimas décadas: el caso Elizabeth Holmes y Theranos.

La serie comienza con una joven Elizabeth Holmes, quien abandona la universidad con la idea de revolucionar la industria de los análisis de sangre. Con solo una gota, esta brillante y ambiciosa joven convenció a inversores multimillonarios de que su tecnología iba a transformar el mundo. El problema era que esa tecnología no existía.

La serie, creada por Liz Merriweather y dirigida en gran parte por Michael Showalter, arranca a fines de los 90, mostrando a una Holmes obsesiva y ambiciosa desde chica. Pero el verdadero punto de partida es 2003, cuando abandona Stanford convencida de que tiene una idea billonaria entre manos. En su dormitorio cuelga un póster de Steve Jobs. Lo idolatra. Quiere ser como él. Quiere que el mundo “entienda su visión”.

Lo que sigue es el ascenso meteórico de Theranos, una startup que vende una revolución médica antes de haberla creado. Inversores deslumbrados. Ejecutivos que no quieren quedarse afuera del próximo gran unicornio tecnológico. Un consejo directivo lleno de nombres poderosos dispuestos a creer.

Desde el arranque sabemos que nada de eso puede terminar bien, pero el viaje hacia esa caída es hipnótico. Cada episodio explora una etapa distinta de Holmes. Su ambición desmedida, su impaciencia, su transformación estética, y la delgada línea entre la autoconfianza y la autoengaño.

El lado oscuro del “finge hasta que lo logres”

the dropout 03.jpg Amanda Seyfried y una actuación brillante como Elizabeth Holmes. Hulu / Disney+

Más allá del fraude en sí, The Dropout habla de la cultura que reina en Silicon Valley y el peligro de vender ideas antes de tenerlas listas. Esa arrogancia tecnológica, convencida de que primero se promete y después se construye. El problema es que, en este caso, no se trataba de una app, sino de la salud de personas reales.

El corazón absoluto de la serie es Amanda Seyfried, conocida por sus actuaciones en Mamma Mia, Cartas a Julieta y La empleada. Su interpretación es impresionante. Modula la voz hacia un registro más grave, adopta una mirada fija, casi hipnótica, y construye un personaje que nunca termina de revelarse del todo.

El elenco se completa con Naveen Andrews interpreta a Sunny Balwani, socio y pareja de Holmes, 19 años mayor, convertido en su mano derecha y ejecutor implacable, junto a nombres como Laurie Metcalf, William H. Macy, Stephen Fry, y Sam Waterston.

En su estreno, esta miniserie fue ampliamente aclamada por la crítica, en especial por el guion y la actuación de Seyfried. Muchos la compararon con Red Social pero más emocional y menos fría.

Con 8 episodios, The Dropout es una serie adictiva que muestra el lado más oscuro de la ambición y el autoengaño. Y porque demuestra que, a veces, el mayor fraude no es solo hacia los demás, sino hacia uno mismo.