La novia de Martín Demichelis rompió el silencio tras el conflicto del futbolista con Evangelina Anderson

La protagonista que faltaba en el escándalo alzó la voz para desmentir versiones sobre encuentros familiares y supuestos incidentes que generaron gran indignación.

La escena mediática sumó un testimonio clave este domingo tras las declaraciones de Micaela Benítez, quien decidió confrontar las versiones que la vinculan sentimentalmente con Martín Demichelis. Durante una entrevista en el programa Infama (América Tv), la joven buscó establecer claridad frente a las especulaciones que sugerían un malestar profundo por parte de Evangelina Anderson. La modelo fue enfática al despegarse de cualquier conflicto premeditado, intentando bajar el tono a una disputa que ha escalado rápidamente en la agenda del entretenimiento nacional.

Respecto a la supuesta incomodidad de la modelo por cómo sus hijos conocieron a la nueva pareja del entrenador, la entrevistada negó que existiera una estrategia de introducción al círculo familiar. Al respecto, Benítez señaló: "Nunca hubo una presentación formal, ni intención de hacerlo. Como le puede pasar a cualquier persona que viaja o comparte momentos con su pareja, se dieron situaciones naturales". Según sus palabras, estos encuentros fortuitos no obedecieron a un plan, reforzando la idea de que "jamás creímos que fuera el momento correcto para algo así, ni fue buscado ni planeado".

Evangelina Anderson Martín Demichelis se encuentra en el centro de la escena por su nueva relación sentimental. Foto: Instagram / @evangelinaanderson / @martindemichelisoficial En el mismo sentido, la pareja de Martín Demichelis desestimó tajantemente los trascendidos que indicaban muestras de afecto inapropiadas en presencia de los menores, asegurando que “esto tampoco es cierto” cuando se le consultó sobre un presunto beso frente a los chicos. Su defensa también incluyó una aclaración sobre su pasado sentimental, remarcando que su vínculo anterior ya estaba concluido antes de iniciar cualquier acercamiento con el exfutbolista. Con visible molestia, concluyó: “Me duele la manera en la que se está hablando de mí, con información incorrecta y sin ningún respaldo”.

La reacción de Evangelina Anderson y el incidente en el mar Mientras la joven daba su versión, en el entorno de Evangelina Anderson el clima es de absoluta tensión debido a un episodio de seguridad ocurrido recientemente. Según reportes periodísticos, la modelo habría descubierto, varios días después de los hechos, una situación de riesgo que involucró a sus hijos durante una jornada de playa. Se supo que la madre de los niños tomó conocimiento del incidente durante un vuelo de regreso, lo que habría transformado su inicial agradecimiento en redes sociales en una profunda preocupación por la integridad de los menores.