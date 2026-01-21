La millonaria finca del Chaqueño Palavecino en Salta: bodega propia, museo y restaurante

Entre llamas y viñedos, el Chaqueño Palavecino atesora un museo con reliquias de su carrera y camisetas firmadas por los más grandes del fútbol.

El flamante excoach de La Voz no solo destaca en los escenarios, sino también por el imponente refugio que construyó en su tierra natal. El Chaqueño Palavecino abrió las puertas de su espectacular finca en Rosario de Lerma, un predio de varias manzanas que funciona como un verdadero santuario del folklore y la vida rural.

Un patio con sello propio: gastronomía regional y recuerdos de Diego Maradona casa chaqueño palavecino (2) La propiedad no es solo una vivienda, sino un complejo productivo y recreativo. En su interior funciona “El Patio del Chaqueño”, un restaurante exclusivo donde se sirven platos regionales en un clima de peña permanente.

Además, el Chaqueño cuenta con su propia bodega artesanal para elaborar vinos locales. Hace tiempo, durante una recorrida que mostró en La Peña de Morfi, se pudo apreciar la inmensidad de su huerta, donde cosecha tomates, papas y zapallos, conviviendo con una fauna diversa que incluye caballos, ovejas y hasta llamas.

casa chaqueño palavecino (1) El ocio familiar tiene su lugar sagrado en un quincho de madera y cemento, coronado por el simpático cartel que reza “Un aplauso para el asador”. Sin embargo, lo que más sorprende a los visitantes es el museo personal del artista.

casa chaqueño palavecino Allí, entre premios y fotos de su trayectoria, el Chaqueño guarda joyas del deporte: camisetas de Boca Juniors autografiadas por el "Flaco" Schiavi y una casaca de la Selección Argentina con la firma del mismísimo Diego Maradona, un tesoro que refleja su otra gran pasión.