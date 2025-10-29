La K'onga en San Rafael: arrancó la preventa de entradas para el concierto en la Fiesta Nacional del Turismo y el vino

El sur de Mendoza se prepara para recibir a miles de visitantes durante el fin de semana XL de noviembre. La música y la gastronomía serán los protagonistas.

El departamento de San Rafael se prepara para vivir una magnífica velada de la Fiesta Nacional del Turismo y el vino, programada para el fin de semana extralargo los días 22 y 23 de noviembre, en el icónico Teatro Griego Chacho Santa Cruz, junto al área adyacente del parque Hipólito Yrigoyen. El espacio se convertirá en el epicentro de un suceso que, ni más ni menos, alcanza sus cuatro décadas haciendo vibrar a los mendocinos y turistas. La principal atracción musical que dinamizará esta mega propuesta es el grupo cuartetero La K'onga. Los tickets para disfrutar de este espectáculo estarán disponibles en preventa a partir de este miércoles, ofreciendo a residentes y viajeros la chance de asegurar su lugar en la festividad.

Una diversidad de propuestas ha sido cuidadosamente planeada para esta edición. Se montará una feria de grandes dimensiones en el sector del Parque de los Jóvenes, que operará como un verdadero polo de degustación de vinos de destacadas bodegas, una amplia oferta culinaria, productos distintivos de la región y la presencia de talentosos artesanos, entre otras numerosas amenidades. Paralelamente, se dispondrá de un escenario adicional donde diversos artistas locales tendrán la oportunidad de exhibir su arte y talento ante el público asistente. La conjunción de cultura, sabor y música promete una vivencia inolvidable para todos los presentes.

La K'onga en San Rafael: una noche a puro cuarteto FIESTA DEL TURISMO- COMIENZA LA PRE-VENTA DE ENTRADAS PARA EL SHOW DE LA KONGA EN SAN RAFAELEste San Rafael se prepara para un evento imperdible. Foto: Instagram @muni.sanrafael El punto neurálgico de la celebración será dentro del Teatro Griego Chacho Santa Cruz, donde La K'onga será la banda encargada de contagiar ritmo y algarabía a al fin de semana XL. Este grupo musical, uno de los máximos exponentes del género cuartetero en el territorio nacional, arribará para hacer vibrar y entonar sus éxitos a una multitud de sanrafaelinos y visitantes que se congregarán para la ocasión. Su actuación se prevé como el momento cumbre, garantizando un ambiente festivo y bailable para toda la familia.

Para quienes deseen ser parte de esta velada musical, las entradas podrán ser adquiridas por medio del sitio www.entradaweb.com.ar a partir de las 9 de la mañana de este miércoles 29 de octubre. Los precios para acceder al predio se han establecido en dos categorías: $20.000 para el sector inferior o cercano al escenario, y $15.000 para la ubicación superior. Es importante estar atento al inicio de la venta, dado el gran interés que despierta el evento.