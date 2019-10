Argentina, Tierra de Amor y Venganza es el gran éxito de la televisión en este 2019 y, además de la puesta en escena, las locaciones y la trama elegida, sin dudas los libros de Carolina Aguirre y Leandro Calderone son parte fundamental del soporte que los instaló en los más alto el rating.

Conocida por tener pocas pulgas en las redes sociales, y hasta insultar a los seguidores que cuestionan las actuaciones de la ficción, Aguirre accedió a responder preguntas en Instagram y sacudió a todos con sus respuestas.

Cuando alguien le dijo que esperaba que Lucía (el personaje que interpreta Delfina Chaves) y Sagasti no tengan relaciones, la respuesta fue tajante e inesperada. "¿Querés que le cortemos el clítoris así nos aseguramos de que no coja con nadie que no sea galán? Eso hacen los terroristas islámicos en Afganistán. Podemos probar, si te alivia, que Lucía no disfrute de su vida sexual jamás", lanzó.

Fuerte frase de Carolina Aguirre, una de las autoras del éxito de ATAV

Por otro lado, cuando le preguntaron si ese personaje iba a reaccionar luego de lo que le contó Torcuato (Benjamín Vicuña) le dijo sobre su padre, las palabras de Aguirre no fueron menos suaves. "Lucía ahora está encerrada y no sabe si la van a vender, a matar, a violar a diario, a cagar a palos a ella o a su hijo, qué significaría ¿"reaccionar?" (...) No te preocupes que aunque hayan muerto decenas de putas en la tira. nos vamos a concentrar a full en el asesinato del macho Cis blanco. Ahora está ocupada en pelotudeces sobre escribir sobre víctimas de trata y tratar de salvar su vida".

A Carolina también le preguntaron qué opinaba de sobre los que decían que Lucía se merecía todo lo que estaba pasando por ser desconfiada. "Que vivimos en una sociedad machista y que los hombres quieren sostener sus privilegios para seguir sometiendo y humillando y echándonos la culpa", aseguró.

Para terminar, además de confirmar que la telenovela no va a extenderse más de lo pensado, aseguró que entre los personajes que interpretan Chaves y la China Suárez (Raquel) va a pasar "algo importante entre ellas".

Fuente: Exitoína