La increíble casa de Leandro Paredes: lagos artificiales, pileta climatizada y lujos extremos

Desde un jacuzzi con estatuas zen hasta una sala de juegos de última generación, los detalles de la residencia de Leandro Paredes y Camila Galante.

En fotos: la gran mansión de Paredes y Galante. / @caamilagalantee

Leandro Paredes y su esposa, la influencer Camila Galante, ya disfrutan de su búnker de lujo en Argentina. La pareja eligió un exclusivo barrio privado para edificar una mansión que es pura vanguardia y confort.

casa galante paredes 5 Leandro Paredes y Camila Galante diseñaron su hogar sobre dos lotes para ganar amplitud y contacto con el verde. Instagram @caamilagalantee Emplazada sobre dos lotes unificados para garantizar máxima privacidad, la vivienda se funde con un paisaje de vegetación autóctona y espejos de agua diseñados para transmitir serenidad. Con una arquitectura de líneas modernas y ventanales imponentes, la propiedad no solo prioriza la seguridad, sino que busca ser el refugio perfecto para el descanso del mediocampista de la Selección Nacional.

Los secretos del jardín con lagos artificiales de Leandro Paredes casa galante paredes 4 La pileta climatizada es la gran protagonista del jardín, rodeada de lagos artificiales y vistas abiertas. Instagram @caamilagalantee Uno de los sectores que más impacto generó en las redes sociales es la piscina climatizada, diseñada para ser utilizada sin importar el calendario. Este espejo de agua, que se integra de forma fluida con el parquizado, se convirtió en el epicentro de los eventos sociales de Leandro Paredes y su familia.

casa galante paredes 3 El rincón zen de la mansión: Camila Galante sorprendió a sus fans con una estatua budista junto al jacuzzi. @caamilagalantee El interior de la casa no se queda atrás en cuanto a sofisticación. Pensando en el entretenimiento de los más chicos de la familia de Paredes, se proyectó una sala de juegos totalmente personalizada. Este ambiente cuenta con mobiliario a medida y dispositivos interactivos, consolidándose como un espacio lúdico único donde el tiempo compartido es la prioridad.

casa galante paredes 2 Los niños tienen su propio espacio diseñado para juegos y entretenimiento. @caamilagalantee La luminosidad es, quizás, el recurso arquitectónico más aprovechado por Paredes y Galante. Gracias a sus dimensiones generosas y la elección de grandes superficies vidriadas, la luz del sol baña cada rincón, permitiendo que las vistas hacia los lagos artificiales del country formen parte del decorado interno.