La fortísima declaración de L-Gante sobre Wanda Nara: "Nos dejamos..."

L-Gante y Wanda Nara 2.jpg Al cantante le consultaron si había alguna posibilidad de reconciliarse con la modelo y él fue tajante a la hora de responder. Instagram: @wanda_nara.

Todo comenzó cuando Pepe Ochoa le consultó al joven por el quiebre en su relación sentimental. "¿Lo de Wanda se pudrió en Niceto?", quiso saber el periodista. "No, me había ido a acompañar. Ahí en Niceto ya estábamos medio peleados de lo que sería la relación. No con mala onda, pero sí la relación ya terminada. Sin embargo fue y me hizo el aguante por vínculo como personas", aclaró el artista.