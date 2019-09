La esposa de Gustavo Guillén lo denunció por violencia y él retrucó con una fuerte contradenuncia

Gustavo Guillén y su esposa, Luciana Abelenda, con quien tiene un hijo de 2 años, viven un difícil momento en medio de una escandalosa separación.

El actor contó que su mujer lo denunció por violencia y que él decidió hacer una contradenuncia. "Las situaciones que se generan a través de mala convivencia, o cosas que se van produciendo con el tiempo. Es muy difícil ensamblar. Yo tengo un hijo, Valentino, de 16 años, de mi primer matrimonio; ella tiene una hija, Lola, de 10 años, de su primera pareja", dijo en Los Ángeles de la Mañana.

Luego de la llegada de su hijo Pedro, de 2 años, Guillén sintió que entraron en "una zona de comodidad y costumbre que es espantosa".

Luciana Abelenda y Gustavo Guillén

"Dejás de darle importancia a la persona que tenés al lado. Pasa a ser como un mueble. Eso fue lo que me pasó a partir del nacimiento de Pedro y creo que no fue de manera consciente, es algo que se produce con el tiempo", indicó.

Y agregó: "Pasa que estaba viviendo en una ciudad (La Plata) a kilómetros de distancia de mi otro hijo. Pero sí vivía con la hija de Luciana. Hay dos días de la semana que me tengo que tomar el laburo de ir hasta Garín, hacer todo el viaje, y encima estar lidiando con ciertas situaciones".

"Se llegó al punto de rotularme de violento y maltratador. Entonces cuando le decís a alguien violento y maltratador, o te hacen creer eso, o estás en un atmósfera donde se vive eso, en una oportunidad levantó el teléfono y llamó al 911 en el marco de una discusión, adelante de Pedro. Llegamos a un punto fortuito en que ella interpretó que tenía que llamar. Llegó a un punto tal de susceptibilidad que cualquier cosa, hasta levantar un dedo, es interpretado como violencia", sostuvo.

"Dentro de lo que uno pretende consensuar en una pareja, a veces tenés posibilidades o otras veces, no. A veces el otro cierra la puerta, te comés una puteada; otras veces uno levanta la voz y a veces se producen ciertas cosas que van haciendo un cuello de botella y no se puede llegar a dialogar. Eso fue lo que nos pasó a nosotros", detalló.

Además, reveló cómo fue que decidió demandar a la madre de su hijo por agresiones: "Ese mismo día uno de los agentes que estaba en casa me sugirió hacer la denuncia en la comisaría de la mujer. Ese mismo sábado fui porque yo también sufrí ciertas agresiones. ¿Qué denuncié? No quiero entrar en tanto detalle. Hubo una noche en que también hubo un cruce y se terminó yendo con su hija a hacer la denuncia, y yo me quedé con Pedro. Además, otra vez fui a la Comisaría de la Mujer pero me fui porque me dijeron que iba a ser lo mismo que mi denuncia previa y no tenía sentido".

Fuente: Primicias Ya