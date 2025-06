La durísima editorial de Nancy Pazos en medio de la condena a Cristina Kirchner

La condena a Cristina Fernández de Kirchner marcó un día histórico en Argentina y las repercusiones no tardaron en aparecer. Jorge Rial, Nancy Dupláa, Yanina Latorre y también Nancy Pazos se expresaron durante lo que fue una larga jornada que generó expectativa en todos los ámbitos.

La panelista de Georgina Barbarossa realizó una contundente editorial en su programa que sale al aire en "Radio 10" y no se guardó absolutamente nada: "Claramente, la democracia empieza a tener, quieran o no, por lo menos para los ojos de la prensa extranjera, una presa política. No hay manera de tomar el fallo de hoy de la Corte sin hacer un análisis político".