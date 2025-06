La contundente respuesta de Marina Calabró tras los dichos de Eduardo Feinmann contra ella y su hermana

"Solo preguntarte tema Feinmann ... Lo pudiste escuchar o te comentaron lo que dijo al aire", fue la consulta que le realizó el cronista del programa. Inmediatamente y sin problemas, Marina se refirió a esta situación: "Si, pero no voy a contestar... Se contesta solo lo que dijo", respondió y sostuvo que "lo que dice no tiene ningún sentido".

Captura de pantalla 2025-06-02 215926.png Marina Calabró contundente sobre los dichos de Eduardo Feinmann. Foto: captura de pantalla/ América TV.

La hermana de Iliana también dejó en claro que no se va a detener en hablar sobre esto: "Entiendo que lo de Rossi sea tema, siempre dije lo mismo sobre ese tema y si ahora decido no seguir profundizando es porque le prometí a Iliana que por los chicos no vamos a revolver a esa herida y de los demás... No contesto agresiones, no me suma", cerró Marina de manera clara.