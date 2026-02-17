La atrapante miniserie de 7 episodios que seguro no viste y es de lo mejor del streaming

El thriller de misterio es uno de los géneros que más ha crecido dentro del streaming . Si sos fanático de este género y de las series que proponen un enigma, lugares aislados, personajes llenos de secretos y giros que te tienen al borde del asiento, esta ficción de 7 episodios es para vos.

En 2023 se lanzó Asesinato en el fin del mundo (A Murder at the End of the World), una miniserie estrenada a través de Disney+ , y que mezcla la clásica fórmula de "quién lo hizo" con tecnología, debates sobre poder y una protagonista muy poco convencional.

Asesinato en el fin del mundo sigue a Darby Hart, una joven hacker convertida en escritora de true crime que alcanzó cierta notoriedad tras investigar una serie de femicidios junto a su entonces pareja, Bill Farrah. En el pasado, ambos recorrieron distintas ciudades de Estados Unidos intentando descifrar el patrón de un asesino serial al que Darby bautizó como el “Silver Doe”. Esa experiencia la marcó para siempre. No solo por el horror del caso, sino por el vínculo intenso y complejo que la unía a Bill.

Años después, Darby recibe una invitación inesperada. Un excéntrico magnate tecnológico, Andy Ronson, la convoca a un retiro exclusivo en Islandia. El encuentro se celebra en un hotel futurista, completamente aislado, rodeado de nieve, hielo y un clima implacable. Entre los invitados hay científicos, artistas, activistas y figuras influyentes del mundo tecnológico, todos elegidos por su talento o por su potencial para “cambiar el mundo”.

Lo que parece un retiro de alto nivel, pronto se transforma en una pesadilla. Uno de los invitados aparece muerto en circunstancias sospechosas. Aunque el principio todo se presenta como un accidente, la protagonista no tarda en notar ciertas inconsistencias.

asesinato en el fin del mundo 01 Emma Corrin y Harris Dickinson, dos jóvenes estrellas en ascenso que se roban cada escena. FX Network

A partir de ahí, la serie se mueve en dos líneas temporales. Por un lado, vemos el presente en Islandia, con interrogatorios informales, tensiones crecientes entre los invitados, secretos que empiezan a salir a la luz y un entorno natural que refuerza la sensación de encierro. El hotel, con su tecnología avanzada y su aparente seguridad total, se convierte en una especie de jaula elegante.

Por otro lado, el relato vuelve al pasado de Darby y Bill. Esos fragmentos no solo reconstruyen el caso del “Silver Doe”, sino que explican cómo se formó la mente investigadora de ella. Observamos a una Darby más joven, solitaria, que encuentra en internet un espacio de pertenencia. Su obsesión por los detalles mínimos y las historias de esas víctimas invisibles, que la van moldeando mientras intenta atrapar a un asesino que parece ir siempre un paso adelante. De a poco, ambas líneas temporales se empiezan a cruzar. El presente en Islandia comienza a tocar cierta fibra personal dentro de Derby, abriendo viejas heridas y obligándola a confrontar con decisiones pasadas.

Detrás del proyecto encontramos Brit Marling y Zal Batmanglij, creadores de la original serie de Netflix, The OA. Fieles a su estilo, vuelven a cruzar misterio con temas contemporáneos que llevan a la reflexión. A lo largo de sus 7 episodios, la serie explora temas ligados al poder de la tecnología, la vigilancia, la manipulación de la información y los perfiles de esas figuras millonarias que prometen revolucionar y cambiar el mundo.

Mirá el tráiler de la miniserie Asesinato en el fin del mundo

Asesinato En El Fin Del Mundo - Tráiler Oficial subtitulado

Más allá de la atrapante trama, Asesinato en el fin del mundo encuentra su mayor fortaleza en su elenco. La serie está liderada por Emma Corrin, la actriz británica conocida por interpretar a la joven Lady Di en la tercera y cuarta temporada de The Crown. Aquí tiene la oportunidad de explorar un personaje completamente original en distintas etapas de su vida. Corrin construye dos Darby distintas pero reconocibles. El resto del reparto incluye a Brit Marling, Harris Dickinson, Edoardo Ballerini, Alice Braga, Javed Khan y Clive Owen en el rol del excéntrico millonario que maneja el misterioso retiro.

La miniserie fue bien recibida por la crítica, en especial por las actuaciones por la atmósfera inquietante que propone. Lo que la diferencia de otras ficciones del género es que se toma su tiempo para plantear la historia e introducir a los personajes. Es una apuesta distinta, compleja, inquietante y con un final que sin duda te dejará satisfecho. Ideal para darle play en Disney+ y dejarte llevar por el misterio.