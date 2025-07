La anécdota de Luciano Castro que puso nervioso a Mario Pergolini: "Fue una noche..."

"La verdad es que nos conocemos hace muchos, muchos años", arrancó diciendo Castro. Y enseguida soltó una historia que dejó a Pergolini visiblemente incómodo. "Vos no te acordás, porque ya eras famoso y yo no. Fue en un boliche. La voy a contar, no te asustes. Igual, el boliche ya ni existe", advirtió entre risas.