L-Gante reveló detalles de la primera noche íntima que vivió con Wanda Nara: "Cerramos la puerta y..."

El artista visitó el streaming de Olga y contó finalmente el encuentro íntimo que mantuvo con Wanda.

L-Gante y Wanda Nara vivieron un romance muy fogoso que mostraron públicamente a través de sus redes sociales. La historia de amor se terminó y el cantante decidió contar detalles de su primera noche juntos y lo hizo en el programa donde participa Maxi López en el streaming Olga.

El artista estuvo presente en Soñé que Volaba y allí habló abiertamente de la relación que tuvo con la conductora de Telefe: "Llegué a conquistarla con paciencia. Nos encontramos en un evento". Además, sostuvo que fue Kennys, mejor amigo de Wanda, quien lo contactó para ir a cenar a un restaurante.

Luego de esto, le consultaron a Elián Valenzuela cómo fue la primera noche de intimidad que tuvo con Wanda Nara y contó todos los detalles: "Fue así... Cerramos la puerta de la habitación donde se iba a dormir mi amigo y Wanda hace así (se choca con la pared), se apaga la luz del pasillo y no se veía nada".

"Me choca y no tardé ni medio segundo, dije 'es acá' y pum'. Ahí comenzó la historia y llegué hasta Suiza", expresó el cantante. En ese momento, Maxi López decidió opinar mientras se encontraba filmando y subrayó que "la hiciste pollo".