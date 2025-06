Karina Jelinek salió al cruce de Leonardo Fariña tras sus polémicas declaraciones

La modelo Karina Jelinek no se quedó callada después de que Leonardo Fariña , su exmarido, se refiriera a su relación como la peor etapa de su vida y lanzara un irónico consejo dejando muy mal parada a la mediática, quién no dudó en responderle públicamente.

Con tono indignado, Jelinek aseguró: “No solamente me mintió a mí y me estafó a mí en todos los sentidos, económico y sentimental, sino a todo el país, si nos ponemos a pensar y analizar detenidamente”. Sus palabras apuntaron directamente a Fariña , quien en una reciente entrevista televisiva había hecho referencia a su pasado juntos, asegurando que prefiere su vida actual, alejado de los reflectores y junto a su nueva familia.

Leonardo Fariña no dudó en lanzar burlas durante su aparición pública, afirmando: “La peor etapa de mi vida. A nadie le recomiendo casarse con Karina Jelinek o estar en una tapa de revista”. Sin embargo, la empresaria le recordó que fue él quien decidió comprometerse con ella. “Yo no le obligué a casarse conmigo. Yo creí en él, confié en él. Le presté plata, nunca me la devolvió. Me fue infiel y me estafó. ¿Ahora viene a decir eso?”, expresó la modelo.