Julieta Prandi dejó atrás su separación y se mostró muy sexy en colaless

Julieta Prandi viajó hacia la ciudad balnearia de Punta del Este, Uruguay, para disfrutar de los últimos días de sol y calor en la playa. Allí, lució una sensual bikini y se mostró muy sexy a días de haber confirmado su separación del empresario gastronómico Claudio Contardi, con quien tuvo dos hijos Mateo y Rocco.

La actriz, modelo, conductora y ex panelista de Incorrectas, el programa de Moria Casán del cual se fue con una sorpresiva renuncia, viajó junto a su amigo Sebastián Waizer, que es coreógrafo, director y productor teatral. Ambos tomaron sol, se sumergieron en el mar y se divirtieron en el hotel y casino.

La rubia posó en bikini y compartió una serie de videos y fotos en Instagram, donde deslumbró a sus seguidores con su cola, y demostrando también que a los 37 años sigue igual de bella, plena y feliz.

Además de disfrutar de la plata, Julieta se puso manos a la obra con su grupo de trabajo, y expreso su emoción en su cuenta de Instagram. “Ayer fue un día tan intenso como maravilloso. Fueron tantas las sensaciones que vivimos que al salir no tenía fuerzas para subir fotos y comentarles, pero acá estoy. Contándoles que fui muy feliz conociendo a estas personas y descubriendo que el amor al arte sobrevive a todo y a todos. Mi equipo es un lujo y ustedes lo dieron todo. Soy afortunada en trabajar de lo que amo”, escribió emocionada, mientras que su amigo Sebastián también le dedicó unas dulces palabras: “Sos la mujer más tierna, elegante y buena persona que pueda existir".

Respecto a su divorcio, Prandi afirmó que no quería expresarse mucho al respecto.“No nos elegimos más como pareja, nada más. No daré notas porque priorizo a mis hijos. Hubo diferencias irreconciliables y mentiras. Cosas que, para mí, no podían continuar. Cuestiones que pasan en cualquier matrimonio”, declaró semanas atrás.

Fuente: Exitoína