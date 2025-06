Julia Mengolini estalló contra Mariana Brey y la destrozó: "Le toma el gustito a..."

En medio de todo esto, Ángel de Brito compartió en LAM las fuertes frases con las que Julia Mengolini se refirió a Brey : " Mariana Brey se hace famosa cuando toma posicionamiento político libertario y le toma el gustito a eso". Julia también comentó que "le toma el gustito a ser una canalla" y que "cuando te despertás de la noche a la mañana y te empieza a interesar la política, no tenés ni pu... idea de lo que estás diciendo".

Captura de pantalla 2025-06-12 214717.png Julia Mengolini destruyó a Mariana Brey. Foto: captura de pantalla TV/ América.

Mariana realizó un descargo luego de los dichos que realizó en "A la Barbarossa" y comentó que ella en ningún quiso comparar a los genocidas presos con el caso de la exvicepresidenta: "Georgina no me paró el carro, ella en realidad piensa distinto o le pareció tal vez exagerada la comparación... Yo no estaba comparando y aprovecho la oportunidad para aclararlo".