Juan Minujín rompió el silencio tras las polémicas declaraciones de Ignacio Sureda: "Me sorprendió porque..."

Luego de las polémicas fuertes declaraciones de Sureda sobre Minujín, el protagonista de "Coppola, el representante" se pronunció al respecto.

Hace algunos días atrás, Ignacio Sureda apuntó contra Juan Minujín en una entrevista. Incluso, lo apodó "Minugil" en la nota. Sureda había apuntado contra Minujín por supuestas actitudes de ego y lo acusó de ser "inseguro"

Pero Juan Minujín no se quedó callado y respondió a las polémicas declaraciones de Ignacio Sureda. Fue Juan Etchegoyen en Mitre Live quien reveló lo que le dijo el protagonista de Coppola, el representante sobre el tema.

Esto fue lo que dijo Juan Minujín sobre las declaraciones de Ignacio Sureda Juan Minujín Respondió Las Críticas Que Recibió De Ignacio Sureda

"Sí, ayer leí lo que mencionas. A mí también me sorprendió, básicamente porque no nos conocemos y nunca compartimos ningún proyecto juntos. Así que no sé muy bien qué decir. La verdad es que no tengo mucho que comentar", leyó Etchegoyen.

"No vi tu programa pero leí una nota donde ponían lo que había dicho sobre mí. Me sorprendió justamente porque no nos conocemos. Pero bueno, no tengo mucho más que decir", añadió Minujín.