Juan José Campanella siempre fue muy crítico del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y apoyó con fuerza la gestión de Mauricio Macri, al punto de que en las elecciones de 2017 fue autoridad de mesa.

No obstante, y antes de estrenar su nueva película, El Cuento de las Comadrejas, el cineasta aseguró que el espacio que encabeza el actual Presidente, ahora no lo representa en su totalidad. "En este momento ningún partido me representa totalmente. Creo que muchos estamos en esa. Cambiemos tampoco me representa totalmente. Es una alianza que tiene elementos desde centro izquierda, social demócrata hasta una extrema derecha con la que no comulgo", expresó en una entrevista con Marcela Coronel, en el programa Hoy nos Toca a las 10 del canal de la Ciudad.

"Hay de todo. Estaría bueno que se institucionalicen partidos con elecciones internas adentro. Pero hay grandes temas en los que estamos de acuerdo, que son básicamente las diferencias con la otra mitad de la Argentina, porque es como que estamos partidos en dos, para qué negarlo. Estaría bueno que ese debate se pueda hacer hablando tranquilamente, sin empiojarlo con insultos", agregó Campanella.

En una entrevista previa, el director había dicho que “todavía hay muchos imponderables, creo que los políticos están como tirando globos de ensayo a ver qué pega y qué no en las encuestas, para ver quién se presenta, y nos están usando a todos nosotros como conejillos de indias a ver qué decimos. Siempre hay chicanas, pero espero que sea una campaña lo menos violenta posible para que no nos peleemos entre nosotros. Si se tienen que pelear entre los políticos que se peleen, que para eso les pagan”.

A su vez, en 2018 se había enfrentado con Carolina Papaleo, quien había criticado a los votantes de Macri. "Qué bueno que Rossi nos indulte y la Sra. Papaleo nos abrace con compasión maternal, y nos perdone nuestra distracción y desinterés. Qué pena que no vuelven más y tanto cariño sea desperdiciado", sentenció Campanella desde Twitter.

Por otro lado, y a pesar de sus dichos, Campanella recibió el apoyo de Macri a horas del estreno de su película. "Muchos éxitos querido @juancampanella con el estreno de El Cuento de las Comadrejas! Espero poder verla pronto!", se leyó en la cuenta oficial del presidente.

Muchos éxitos querido @juancampanella con el estreno de El Cuento de las Comadrejas! Espero poder verla pronto! https://t.co/AM1VAC1Kr8 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 16 de mayo de 2019

Fuente: Exitoína