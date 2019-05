Los estrenos de cine en Mendoza

El cuento de las comadrejas

Una bella estrella de la época dorada del cine, un actor en el ocaso de su vida, un escritor cinematográfico frustrado y un viejo director hacen lo imposible por conservar el mundo que han creado en una vieja mansión ante la llegada de dos jóvenes que presentan una amenaza que lo puede poner todo en peligro.

El cuento de las comadrejas / 2019 / Argentina / Drama / 129 Minutos / APM13 / Dir.: Juan José Campanella / Int.: Oscar Martínez, Luis Brandoni, Clara Lago, Graciela Borges, Nicolás Francella, Marcos Mundstock.

Tolkien

Película biográfica que sigue la historia del escritor Tolkien (autor de El señor de los anillos) en sus años de formación, sus amistades, amores y la inspiración artística que encontró en su grupo del colegio.

Tolkien / Estados Unidos / Biográfica / 112 Minutos / ATP / Dir.: Dome Karukoski / Int.: Nicholas Hoult, Lily Collins,Genevieve O'Reilly, Derek Jacobi, Colm Meany, Patrick Gibson.

UglyDolls

Los muñecos perfectos llegan siempre a mano de los chicos, pero cuando un muñeco viene fallado o es "feo" es enviado a UglyVille donde conviven felices junto a otros UglyDolls. Cuando Moxy, junto a Ox, UglyDog, LuckyBat, Wage y Babo cruzan la frontera de su mundo hacia el de los muñecos perfectos, iniciarán una aventura en la cual descubrirán que lo más importante es lo que llevan dentro.

UglyDolls / 2019 / Estados Unidos / Animación / 88 Minutos / ATP / Dir.: Kelly Asbury / Voces Originales: Kelly Clarkson, . Pitbull, Nick Jonas, Emma Roberts, Jane Lynch, Janelle Monae, Rob Riggle.

La razón de estar contigo 2

Continua la aventura de Ethan y su perro Bailey. Los años pasaron y Ethan es ahora abuelo de una pequeña niña llamada CJ. Cuando ésta se muda a otra ciudad y Bailey llega a su vejez, antes de morir Ethan le pide a su mascota que en su próxima vida su propósito sea encontrar a CJ y acompañarla en su crecimiento.

A Dog's Journey / 2019 / Estados Unidos / Familiar, Aventuras / 100 Minutos / ATP / Dir.: Gail Mancuso / Int.: Dennis Quaid, Marg Helgenberger, Abby Ryder Fortson, Kathryn Prescott.

El sol también es una estrella

Daniel y Natasha son dos extraños que se conocen en un mágico día en Nueva York. Quedan pocas horas para que Natasha se vaya de Estados Unidos: su familia está a punto de ser deportada hacia Jamaica pero mientras las chispas entre ambos surgen, debe luchar con los nuevos sentimientos que Daniel despierta en ella.-

The Sun is also a Star / 2019 / Estados Unidos / Romance, Drama / 100 Minutos / ATP / Dir.: Ry Russo-Young / Int.: Yara Shahidi, Charles Melton, Gbenga Akinnagbe.