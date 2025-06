José María Muscari recibió una emocionante sorpresa en un programa de canal América

Visiblemente emocionado por la sorpresa, el artista confesó: “No lo esperaba, no puedo acreditar lo que acabo de ver porque Lucio es anti cámara. O sea, es un adolescente”. Más tarde, reflexionó sobre su vínculo con el joven: “Escucharlo es muy movilizante, yo lo amo y creo que tengo un hijo mágico. No me podría haber pasado algo mejor que el hijo que me tocó", destacando la conexión única que los une.