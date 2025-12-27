El enternecedor gesto entre José María Muscari y su hijo Lucio: "Llegó el día de dejar marcado con tinta..."

Un símbolo eterno en la piel para conmemorar algo que cambió sus vidas. Descubrí el profundo significado de esta iniciativa que nació del corazón de un hijo.

La conexión entre José María Muscari y su hijo ha cautivado al público argentino desde su unión a finales de 2023. Tras cumplirse dos años de aquel primer encuentro que reconfiguró su realidad, ambos decidieron celebrar la consolidación de su hogar mediante un acto simbólico y permanente.

El origen del tatuaje de José María Muscari y su hijo Lucio Primer Tatuaje padre e hijo Cumplimos hace unos días 2 años de familia y mi hijo @lucio_muscar José María Muscari y Lucio muestran orgullosos el resultado final de la tinta en su piel. Foto: Instagram @josemariamuscari La iniciativa no surgió del productor, sino del joven, quien sorprendió a su padre con una propuesta cargada de valor sentimental. Según relató el propio protagonista en sus redes sociales, la idea fue el broche de oro para los festejos por su segundo aniversario familiar. “Cumplimos, hace unos días, dos años de familia y mi hijo tuvo una idea hermosa”, confesó Muscari, dejando en claro que la espontaneidad de su hijo fue lo que terminó de movilizar sus fibras más íntimas.

El planteo fue directo y no dejó lugar a dudas sobre el deseo de pertenencia que los une. El joven le preguntó: “Viejo, ¿y si nos tatuamos nuestra fecha de familia donde a cada uno más le guste?”. Sin dudarlo, el creador de éxitos teatrales aceptó el desafío, transformando un momento en una experiencia de unión absoluta en un estudio de tatuajes.

El significado del 18 de diciembre para José María Muscari y Lucio Primer Tatuaje padre e hijo Cumplimos hace unos días 2 años de familia y mi hijo @lucio_muscar (1) Detalle del diseño con la fecha que cambió la vida de ambos para siempre. Foto: Instagram @josemariamuscari El diseño elegido no fue azaroso: ambos grabaron en sus cuerpos el 18 de diciembre de 2023, el día exacto en que legalmente y de corazón se convirtieron en padre e hijo. Al exhibir el trabajo terminado en sus redes sociales, Muscari subrayó la trascendencia de este paso: “Hoy llegó el día de dejar marcado con tinta lo que la vida ya marcó para siempre: unidos como padre e hijo desde el 18 de diciembre de 2023. Para siempre juntos”.