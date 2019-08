Joaquín Martínez Dávila regresa con su espectáculo "Porque los puentes se cruzan"

El artista mendocino por adopción, Joaquín Martínez Dávila, vuelve este sábado a presentar su concierto "Porque los puentes se cruzan". En esta oportunidad, la Nave UNCuyo (ubicada en Juan Agustín Maza 250, de Ciudad de Mendoza) servirá de escenario para que el cantante despliegue sus interpretaciones musicales. Junto a Ernesto Pérez Matta (percusión) y Sebastián Guevara (guitarra), Joaquín dará vida a un repertorio del folclore latinoamericano especialmente seleccionado para este espectáculo con el que está desarrollando su carrera de solista vocal.

Tango, bossa nova, chacarera, candombe, huella, coplas chilenas, bolero, merengue venezolano, serán algunos de los géneros que los espectadores podrán disfrutar este sábado.

Joaquín Martínez Dávila

Sobre la génesis de este concierto y el porqué de su nombre, nos habla Joaquín. "Cruzar el puente es desapegarse y la hermosa arista del desapego es que está lleno de amor. Subirse a un escenario para hacer música es compartirse. Para mí dar ese paso ha sido todo un desafío porque antes no me compartía. Cruzar el puente también es ofrendarme a la vida", cuenta el intérprete. "Otro concepto que me ayuda a transmitir el mensaje de animarse, es el de la sinceridad con el ser. Yo tuve que aceptarme, ser sincero con mí mismo para, ahora, poder compartirme", describe Joaquín. Con un tinte completamente intimista, la idea de "Porque los puentes se cruzan" es que entre los artistas y el público jueguen, piensen, sientan, conecten, se relajen y, lo principal, disfruten.

Ficha

Concierto: Porque los puentes se cruzan.

Artista: Joaquín Martínez Dávila.

Acompañan: Sebastián Guevara (guitarra) y Ernesto Pérez Matta (percusión).

Día: 17 de agosto.

Hora: 21.30.

Lugar: Sala Teatrino, Nave UNCuyo (Juan Agustín Maza 250, de la Ciudad de Mendoza).

Valor: $ 140 (anticipadas)/$ 180 (taquilla).