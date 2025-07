Jimena Barón mostró en redes sociales cómo luce su abdomen a poco más de un mes de dar a luz

"Mi cuerpo que de a poco va volviendo a ser la que fui antes, todavía algo hinchada, pero vislumbro que los músculos tienen memoria y vale la pena hacer ejercicio y comer saludable. Tengo muchas ganas de volver a entrenar, pero Arturo por ahora no me larga ni un minuto y lejos de molestarme, me derrite de amor. Tiempo al tiempo", expresó Jimena en su perfil de Instagram, combinando honestidad y ternura.