¡Irreconocible! Jésica Cirio compartió una foto de Año Nuevo y sus fans no la reconocieron: "¿Qué se hizo?"
Tras un año marcado por las desilusiones, Jésica Cirio apostó a la sanación personal y esquivó las críticas sobre su rostro.
El 2026 comenzó con una fuerte repercusión en las redes para Jesica Cirio, quien decidió recibir el año nuevo con una profunda reflexión sobre su presente. La conductora, que atravesó meses de alta exposición y turbulencias mediáticas, eligió Instagram para compartir postales familiares y un balance personal sobre lo que significó el ciclo que acaba de terminar.
Sin embargo, más allá de sus palabras, lo que capturó la atención de los internautas fue su renovada imagen, la cual generó una ola de comentarios y especulaciones sobre posibles retoques estéticos.
Te Podría Interesar
¿Quién te hizo la carita? El sorpresivo cambio estético de Jesica Cirio que es tendencia
Vestida de blanco impecable y mostrándose muy unida a su pequeña Chloé, Cirio se dejó ver con un estilo más juvenil que, lejos de pasar inadvertido, despertó una catarata de interrogantes entre su comunidad virtual. Frases como “¿Quién te hizo la carita?“, “¿Qué se hizo?“ o “Si no leo que es ella ni la registraba" se multiplicaron en el feed de la mediática.
Muchos de sus seguidores coincidieron en que la transformación fue tan radical que “perdió sus rasgos”, aunque la protagonista decidió hacer oídos sordos a los cuestionamientos y enfocarse únicamente en las muestras de cariño.
En su descargo de fin de año, la conductora no ocultó que el periodo anterior fue uno de los más complejos de su vida privada. “Gracias 2025 por tanto aprendizaje. Fue un año muy difícil para mí, pero que sin dudas me hizo más fuerte, más resiliente y me ayudó a enfocarme más en mí, en la gente que amo y valorar las cosas importantes”, expresó con honestidad.
Más allá de la controversia por su apariencia física, Jesica Cirio se mostró espléndida y lista para encarar nuevos desafíos profesionales en el mundo del streaming y el modelaje. Mientras la web debate sobre su "nueva cara", ella se refugia en el amor de su hija y en la fortaleza que, según sus propias palabras, le dejó el 2025.