¡Inesperado! Quién es la comediante que destapó a Eduardo Feinmann y aseguró que le tiró onda

La comediante cruzó Eduardo Feinmann por sus críticas al idioma inclusivo y terminó confesando un viejo intento de seducción del conductor.

La actriz recordó que el periodista llegó a salir con una mujer que fue pareja de su hermano. / Captura de TV

Dalia Gutmann no solo enfrentó a Eduardo Feinmann por sus polémicos dichos sobre el lenguaje inclusivo, sino que destapó un romance trunco que data de tres décadas atrás. En medio de un tenso ida y vuelta mediático, la humorista decidió romper el silencio y mandar al frente al conductor de Radio Mitre con una anécdota retro que dejó a todos con la boca abierta: el día que el periodista intentó conquistarla.

El "pasado desconocido" que explotó de Eduardo Feinmann eduardo feinmann dalia gutman "Sos medio gilún": la frase con la que la humorista liquidó a quienes se enojan por el lenguaje inclusivo. Captura de TV Todo comenzó cuando Feinmann publicó una frase lapidaria en sus redes sociales: “El idioma inclusivo es genial y te permite darte cuenta enseguida donde está el pelotudo”. La respuesta de la ex Locos por el fútbol no tardó en llegar, asegurando que a ella le sucedía lo mismo con quienes se indignaban por el uso de la "e".

Interceptada por el móvil de Puro Show a la salida de su función teatral, Dalia Gutmann fue por más y tildó de "gilún" a quien gasta energías en ese debate existencial, remarcando que existen problemas reales en el país para indignarse de verdad.

Valeria Sampedro y su amistad con Dalia Gutmann La periodista de TN y la comediante tienen un lazo muy íntimo. Dalia Gutmann reveló que Eduardo Feinmann intentó seducirla cuando ella tenía apenas 22 años. Archivo MDZ Sin embargo, lo mejor llegó cuando las cámaras se apagaron y volvieron a encenderse ante un comentario al pasar. “En el pasado me tiró onda Edu”, soltó Gutmann entre risas, provocando el asombro del cronista.

Según el relato de la humorista, el acercamiento ocurrió hace 30 años, cuando ella tenía 22 y él 30. “Nunca lo dije Edu y lo estoy diciendo ahora... pero pasó hace treinta años. Él era soltero y no tenía por qué no gustarle si yo era una potra...”, disparó con su característico sentido del humor, recordando que Feinmann incluso llegó a salir con una pareja de su propio hermano.