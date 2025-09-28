Indignación por Gustavo Cordera: el cantante justificó a Ricardo Barreda y dijo que "puede cometer un crimen"

Tal como lo hizo en 2016, Gustavo Cordera dio su opinión sobre un tema y generó tanta polémica como indignación. Todos los detalles en la nota.

El nombre de Gustavo Cordera volvió a ser tendencia en las últimas horas, aunque no por su música. El cantante, que ya había sido noticia por una entrevista en Gelatina, generó una ola de rechazo e indignación al participar en la docuserie "Barreda, el odontólogo femicida" y emitir comentarios controversiales sobre el asesino.

Sus declaraciones no tardaron en circular en redes y medios. El músico sostuvo una postura que normalizaba la violencia, afirmando que "Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento. Inclusive yo puedo cometer un crimen". Sin embargo, sus palabras más polémicas se dirigieron directamente a la figura de Ricardo Barreda, el hombre que asesinó a su esposa, sus dos hijas y su suegra.

El odontólogo Ricardo Barreda. Foto: Inforegión

Cordera no dudó en describir la figura de Barreda como un símbolo de la injusticia. "Barreda simboliza una injusticia cometida sobre una persona que reacciona de una manera violenta para salir de esa injusticia", expresó el cantante en el documental. Además, el artista agregó una frase aún más provocadora: "Genera una mística una persona que asesina. Hay algo en el inconsciente colectivo que siempre va a estar más del lado predador que de la víctima".