Impensado: revelaron a qué se dedica hoy Anabela Ascar tras dejar la televisión

Anabela Ascar fue una de las figuras más destacadas de Crónica TV, donde supo ganarse un lugar propio con su estilo y presencia frente a cámara. Sin embargo, desde hace un tiempo decidió alejarse de las pantallas que la tuvieron como protagonista durante años.

En 2024, Ascar fue vista en un restaurante y una cronista de Intrusos se le acercó para consultarle por los motivos de su alejamiento de la televisión. "¿Sabés qué pasa? A mí me dicen que soy una estrella y yo no me creo eso. Las estrellas tienen trabajo. A mí eso me lo dijo Cacho Fontana. Venía a comer a mi casa y me decía 'Anabela, me llaman para hacer homenajes, pero para laburar no me llama nadie'", se sinceró la periodista. Y añadió: "Es así. Para laburar y contratarte, nadie".

A cinco años de su distanciamiento de los medios de comunicación, Fernanda Iglesias reveló en Tarde o temprano a qué se dedica actualmente Ascar.

En junio de 2024, la conductora fue entrevistada en un móvil de Intrusos.

"Volvió a su primer trabajo. Ella trabajó como azafata de Aerolíneas Argentinas durante 10 años y se hizo famosa", comentó primero la panelista de manera enigmática. Luego develó: "Ella es Anabela Ascar ". Finalmente, la panelista precisó: "Está volviendo a trabajar de azafata . Nos lo confirmó ella misma".

Iglesias recordó la entrevista en la que Ascar sostenía que las figuras con trayectoria siguen teniendo oportunidades laborales y que, ante la falta de convocatorias, decidió regresar a su profesión original como azafata .

"Trabajó desde 1983 a 1993 en Aerolíneas Argentinas. Ahora no trabaja en Aerolíneas Argentinas, esto lo hablé hoy con el director de Aerolíneas para confirmar. Me dijo que ella no pertenece más a la empresa, pero sí está haciendo de azafata, que en realidad se llama tripulante de cabina de pasajeros, de vuelos comerciales y privados", detalló la periodista.

Asimismo, según contó la comunicadora, Anabela "es instructora de aviación ejecutiva en un instituto".

Por último, la periodista contó que le solicitaron fotos actuales de Ascar en su rol de tripulante, aunque ella prefirió no compartirlas y mantener ese aspecto de su vida en privado.