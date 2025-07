Impactante versión de la China Suárez sobre cómo murió su perro que contradice a Yanina Latorre

No obstante, la versión de la actriz contradice rotundamente lo contado por la panelista. En una conversación con el periodista Gustavo Méndez, la actriz compartió su verdad sobre el fallecimiento de Wet, el perro que había rescatado tiempo atrás. "La china habló desde el avión y dijo que el perro murió de cáncer. Fue el último que rescató, tenía metástasis en todo su cuerpo, no murió electrocutado", detalló el periodista, de esta manera tiraba por tierra la versión que compartió Yanina Latorr e .

La historia del animal había conmovido cuando Suárez relató cómo lo encontró. “Hola. Soy Wet. Me encontraron en el km 38 del ramal Pilar. Soy macho, no estoy castrado, soy un perrito adulto y me comporto como si tuviera familia”, escribió en sus redes cuando lo adoptó. Aunque al principio creyó que tenía dueño, al no recibir respuesta, decidió incorporarlo a su hogar.

Pero tras escuchar estas declaraciones, Latorre volvió a cargar contra Suárez con una serie de críticas cargadas de ironía. "Me gusta la operación lavado de imagen de la nipona. Y me mata que se desesperen por desmentir lo del perrito. Amor, fue como conté. Cada cosa que digo, mandan vocero. El poder de mi palabra. El perrito tenía cáncer. Lo mata la descarga eléctrica porque estaba débil. Lo llevaba al tratamiento el jardinero de Mauro ", expresó sin filtro.

yanina perro china.webp Yanina Latorre desmintiendo, nuevamente, la versión de la China Suárez sobre lo ocurrido con la mascota de la actriz. Foto: Instagram @yanilatorre

Finalmente, Yanina aprovechó la polémica para reflotar otras acusaciones y redoblar la apuesta. "¿Para qué tienen mascotas si no los cuidan? Y no nos olvidemos de esto", escribió, recordando que otro perro casi se ahoga en la pileta. Luego, agregó con dureza: "La nipona me clava demandas por contar verdades y ayer trató de adicto y mal padre a su ex. Hablemos de cinismo. Hay mujeres que por una carterita Chanel destruyen al padre de sus hijos. Y defienden a otro que no paga alimentos ni obra social. Hablemos de cinismo".