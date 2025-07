En su viaje a Turquía, Mauro Icardi atraviesa un duro momento judicial: le embargaron un auto

“El único juicio que ganó Wanda hasta el momento es el que hizo conmigo por alimentos”, declaró Rosenfeld, dejando en claro que su labor ya fue reconocida por la Justicia. Según la letrada, el Juzgado 106 a cargo del juez Adrián Hagopián le dio la razón y estableció una cifra contundente de 13 millones de pesos más 7 millones por intereses y multas, es decir, 20 millones en total. Si bien Icardi habría prometido pagar, el dinero jamás se acreditó y el plazo venció, lo que habilitó a Rosenfeld a pedir medidas más severas. Entre ellas, solicitó que el jugador no pudiera salir del país, algo que finalmente no prosperó.

Sin embargo, lo que sí consiguió la mediática abogada fue el embargo de un lujoso auto que, según se creía, estaba a nombre de la China Suárez. “Todos, incluso la propia Wanda, creían que era un regalo que le había hecho Mauro a La China, pero no. Finalmente el juez acreditó que el auto está a nombre de él y está embargado a mi favor. Hoy salió la resolución”, reveló Ana en diálogo con PrimiciasYa.

Por otro lado, Angie Balbiani contó en Puro Show que Icardi planea contraatacar. “Icardi le va a hacer pagar a Rosenfeld todas las multas correspondientes por hablar del caso de ella, de Wanda y de sus hijas en televisión”, lanzó la panelista y dejó entrever que el futbolista no piensa quedarse de brazos cruzados ante la exposición mediática.

mauro icardi (1).jpg El auto embargado, finalmente, estaba a nombre de Mauro Icardi. @mauroicardi

Consultada por este portal, Rosenfeld no se quedó callada y respondió con firmeza: “Yo nunca me enteré que hubiera una multa de la cual yo pudiera ser pasible. Para que una culpa te quepa debés estar debidamente notificado y técnicamente yo no fui notificada de ninguna medida cautelar”.