Un perro de la China Suárez murió de forma trágica y la culpa sería de Mauro Icardi

Qué le pasó a Wet, el perro rescatado de la China Suárez

La panelista de LAM usó sus redes sociales para lanzar la fuerte denuncia sobre la trágica muerte de Wet, el perro rescatado por la China en plena tormenta meses atrás. “Me dicen que el perro de la China murió electrocutado hace unos días en la casa de los sueños... tiene cerco eléctrico. Qué locura todo”, escribió Latorre. Pero su ironía no se detuvo ahí: "¿Qué raro que no lo despidió en redes, no?", remató, generando indignación y desconcierto entre los seguidores de la actriz.