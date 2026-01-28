¡Hermosa noticia! Nació Aitana, la hija de Camila Homs y José Sosa

La expareja de Rodrigo de Paul fue nuevamente madre y en las últimas horas se confirmó la información.

Camila Homs y José Sosa están pasando el mejor momento de su relación luego de que se confirmó la noticia del nacimiento de la pequeña Aitana. La exparticipante de MasterChef había ingresado el martes a un sanatorio para comenzar con el trabajo de parto.

Tanto la madre como la recién nacida se encuentran en perfecto estado de salud en el Sanatorio Otamendi, institución donde se produjo el parto, y el entorno de la modelo le confirmó la noticia a Caras.

Con la llegada de Aitana, Homs se convierte en madre por tercera vez, ya que, tiene a Francesca y a Bautista, producto de su relación con el futbolista Rodrigo de Paul, mientras que el mediocampista de Estudiantes de La Plata también transita su tercera paternidad, ya que es padre de las mellizas Rufina y Alfonsina, fruto de su vínculo anterior con Carolina Alurralde.

El periodista y panelista de LAM, Fede Bongiorno, fue uno de los primeros en compartir la información en redes sociales: "Nació Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa", expresó en su cuenta de X (antes Twitter).