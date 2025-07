"Hay que esperar": Marley fue filoso y opinó sobre Nicolás Occhiato en La Voz Argentina

En medio del revuelo por el estreno del nuevo ciclo de La Voz Argentina , Marley habló sin filtros y dejó varias perlitas que dieron que hablar. El conductor histórico del reality fue entrevistado por Intrusos y se refirió al desempeño de su reemplazante, Nicolás Occhiato , con una sinceridad que no pasó desapercibida.

Fiel a su estilo frontal pero simpático, Marley lanzó una primera declaración que encendió las redes: "El conductor solo está acompañando a las familias. Hay que esperar que llegue la parte de más show”. Una frase que deja entrever que el conductor no quedó del todo convencido con lo que vio de esta nueva edición.

Más allá de las indirectas, el conductor aprovechó para mostrar su cariño hacia el jurado: "Pero la amo a Lali, a la Sole desde siempre… a Luck Ra no lo conozco pero me cae muy simpático y Los Miranda!...". Un guiño que deja en claro que, aunque ya no esté en pantalla, Marley sigue de cerca el reality que ayudó a consagrar.