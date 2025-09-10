Guido Kaczka rompió en llanto en su programa y sorprendió a todos: el emocionante motivo

El conductor de El Trece se encontraba al aire cuando la emoción lo invadió por completo y no pudo aguantar las lágrimas.

Guido Kaczka es uno de los conductores más exitosos de la televisión argentina y de El Trece. El comunicador volvió con un programa de entretenimientos que conquistó a los televidentes y en la noche del lunes emocionó a todos con su llanto.

Es que el conductor no pudo contener las lágrimas al escuchar la durísima historia de uno de los participantes que pasó por el ciclo. El hombre reveló en El Trece que perdió a sus padres por el Coronavirus y también cómo le robaron los ahorros de su vida.

"Un amigo de la primaria me robó la parte de mi herencia. Yo comencé a cantar en los trenes para poder sobrevivir y para poder aportar a la casa. Los había perdido a los dos juntos. El 8 y el 9 de mayo, los dos murieron por Covid, en pandemia", comentó. Ante este relato, Guido no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto, algo que es inusual en él.

Ante la escucha atenta del conductor, el participante comentó: "Los internaron antes de las vacunas. Ahí los perdí. Mis papás estaban internados por separado. No podía verlos. Yo le dije a mi viejo: ‘conseguí un laburo y pase lo que pase los voy a poder mantener yo’. Pero bueno, nadie está listo para perder a los padres".