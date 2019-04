Griselda Siciliani le respondió con altura a Baby Etchecopar

Luego de los dichos de Baby Etchecopar el sábado pasado en el programa La noche de Mirtha, en el que tildó de "Grupo de tareas de Cristina Kirchner... a las de pañuelo verde" y apuntó directamente contra Griselda Siciliani. Ahora, consultada por el programa de El Nueve Hay que ver, la actriz se refirió a los exabruptos del conductor.

"Todo lamentable, sobre todo que haya espacio para decir cosas tan feas. A un provocador no se le contesta y algo bien estaré haciendo si le molestó a él. Nosotras trabajamos con el corazón, con mucha fuerza, tratando de estar lo más organizadas que podamos. Nos dedicamos a otra cosa, que es actuar y hablo por todas. Si tengo que hablar por mí lo que yo hago lo hago sin ningún beneficio propio. Lo único que tengo como consecuencia es perder cosas, aportamos toda las ganancias y ponemos nuestra voz, que se escucha con más fuerza que otras, al servicio de lo que queremos", declaró.

Luego, la actriz agregó: "El que se queda callado y no dice nada no arriesga nada. En ese sentido digo perder, en el de arriesgar. Yo no podría actuar de otra manera, necesito vivir conmigo aunque sea", concluyó.

Recordemos que el pasado sábado, Etchecopar fue invitado a lo de Mirtha, ahí señaló: "Hay grupos de tareas de Cristina Kirchner, por ejemplo las de pañuelo verde, que no son las mujeres en lucha sino un grupo a las que todos les tienen miedo. Todo el mundo dice, 'Siciliani es buena mina'. No, digamos la verdad, ese grupo es el que subió arriba del palco con Cristina. Hay un montón de personas que peleamos por las mujeres de verdad y ellas te señalan con el dedo porque parece que son las dueñas de la palabra. Ese grupo de mujeres va por todo. Si no votaban la ley del aborto iban a empezar a aparecer diputados y senadores abusadores, iban a empezar a pintarte la estrella en la puerta de tu casa".