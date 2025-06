Green Day anunció su show en Argentina y el alto valor de las entradas dejó atónitos a sus seguidores

El próximo 3 de septiembre, Green Day llegará a Buenos Aires con un increíble show como parte de The Saviors Tour. El evento tendrá lugar en el Estadio de Huracán y las entradas para los clientes exclusivos de BBVA salieron a la venta el martes 3 por Livepass; más allá de esto, antes de ese momento ya se habían filtrado los precios alocados para ver a la banda punk y sus fanáticos quedaron estupefactos.

paquetes-green-day.jpg Precios de los paqutes VIP de Green Day. @greenday

Por otro lado, los paquetes VIP son algo impensado para los fanáticos de Argentina que ven complicada la idea de acceder a lujos dentro del estadio y durante el concierto de Green Day. De acuerdo a los datos otorgados por Livepass, existen dos paquetes VIP: "Welcome to paradise" con entrada a campo, recorrido por el escenario, merchandising de la banda, ingreso vip y anticipado, atención personalizada a, nada más y nada menos que, $840.500; el otro pack llamado "Calling all saviors" incluye exactamente lo mismo sin el recorrido por el escenario y su costo es de $348.900.