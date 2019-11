Fuerte denuncia de Marcela Kloosterboer contra un restó: mirá lo que le hicieron comer

Marcela Kloosterboer atravesó un tenso momento en Miami. La actriz es una reconocida vegetariana desde hace 30 años, pero en el restó al que fue a comer en la mencionada ciudad le dieron una hamburguesa de carne por error. Kloosterboer también es militante en contra del maltrato y exterminio de animales. De hecho, además de ser actriz tiene una marca de carteras y zapatos y en sus productos utiliza un material alternativo al cuero.

"Acá estoy en este restaurante, pedí una hamburguesa vegetariana, hace 30 años que no como carne, me trajeron una hamburguesa de carne le pregunté al señor si era de carne y me dijo que no, que era vegetariana. Al rato me dijeron que no, que era de carne, así que después de 30 años me hacen comer carne y nadie se hace cargo", expresó con una grabación en sus historia de Instagram para escrachar al local que cometió el error.

Desde las redes sociales, desde el restó ofrecieron sus disculpas. "Somos conscientes de la situación y fue un accidente desafortunado. El mozo se siente horrible por haber cometido el error. La administración se está contactando con la damnificada para reparar el daño".