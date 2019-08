Marcela Kloosterboer, durísima con Gastón Gaudio: "Se hizo el 'machito machirulo'"

Gastón Gaudio era una de las grandes promesas del tenis argentino. Durante el 2005 había logrado clasificarse con una gran actuación en el Masters de Shangai, un torneo que solo juegan los mejores del mundo, pero perdió contra Roger Federer 6-0 6-0 en la semifinal.

Al ser consultado sobre los motivos de la derrota en diálogo con el ciclo radial Perros de la Calle, Gaudio contó que el día anterior del partido había tenido una pelea con Marcela Kloosterboer, su pareja en aquel entonces: "Fue un escándalo, cosas de pareja, unos celos estúpidos. Tenía que jugar a las 11 de la mañana y eran las 3 y yo seguía con el teléfono, ¿¡entendés!? Me quedé mal, estaba angustiado".

A 14 años de aquel día, Kloosterboer se refirió a lo sucedido en una entrevista radial Agarrate Catalina, por La Once Diez. "Él lo contó en un programa. Me acuerdo que me subí a mi auto, creo que era el día que me estaba yendo de luna de miel… Me subo al auto, prendo la radio y lo escucho a Gastón contando esta anécdota, y empecé a buscar el número de Andy Kusnetzoff (conductor de Perros de la Calle) para decirle '¡Defendeme! ¡No fue así!'… Es una cuestión de la mujer de hacerse respetar y que al hombre no le guste", sostuvo la actriz.

"Él estaba haciéndose el 'machito machirulo' en la radio y bueno, yo era chica. Lo escuché y me cayó re mal… Él después perdió (el partido)", sentenció Kloosterboer.

Para finalizar, se refirió a la relación actual que tiene con su ex pareja Mariano Martínez: "Nos encontramos en el colegio de nuestros hijos, nos llevamos muy bien. Salí con Mariano a los 19 años, hace mucho tiempo, es como el túnel del tiempo".