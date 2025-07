Flavio Mendoza fue protagonista de una noticia que no es para nada agradable, ya que se trató de una pelea que se dio en plena calle cuando él se encontraba estacionado en doble fila esperando a su hijo. En el programa "Mujeres Argentinas" hablaron sobre el tema y fue allí donde a través de un mensaje de voz, el exjurado del "Bailando" rompió el silencio.

Flavio Mendoza , luego de la tensa situación, habló sobre el mal momento que pasó junto a Dionisio: " Yo paré para que Dio compre un chupetín y había un flete que estaba atrás, mío que quería que me corriera y yo le dije 'dame un segundo porque está el nene comprando el chupetín' y empezó con los insultos".

Flavio Mendoza fue discriminado en plena calle mientras estaba acompañado de su hijo: el video

También, subrayó que "cuando me bajé empezó con el pu... de mierd* y yo no se lo perdono a nadie y menos adelante de mi hijo... Así que estoy haciendo una denuncia por discriminación que no va a quedar nada, pero hay que hacerla".