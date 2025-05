Grandes perdidas: así quedó el circo de Flavio Mendoza tras ser destruido por la tormenta en Santa Fe

El domingo inició muy triste para algunos argentinos, que fueron víctimas de temporales en diversos sectores nacionales. Una fuerte tormenta en Santa Fe provocó grandes daños en la carpa del Circo Ánima, ubicada a la vera de la Ruta Nacional 168, donde Flavio Mendoza presentaba "Abre tus alas" desde el 28 de marzo. Debido a esto, el artista comunicó a través de sus redes sociales que el show queda suspendido y no continuará hasta el 25 de mayo, como estaba previsto.

El hombre hizo eco la noticia a través de sus redes sociales: "Quiero contarles en primera persona que tuvimos un temporal terrible acá en Santa Fe y todas las instalaciones del circo quedaron destruidas”, expresó Flavio Mendoza. Aseguró que tanto él como su hijo y el resto del equipo se encuentran bien ya que se encontraban en un hotel. Pese a esto, admitió estar en shock ante la situación.

Las instalaciones del circo desde afuera. Créditos: Nahuel Masuzzo.

El circo tenía funciones programadas hasta el Día de la Revolución de Mayo, pero Mendoza confirmó que no podrán seguir: “No se va a poder realizar, no es algo que se pueda resolver rápido. Está todo muy destruido, son cosas que vienen de afuera y no se puede ir, comprar y reponerlo”.

Flavio garantizó que todas las personas que compraron entradas recibirán la devolución del dinero. “A la gente que había sacado su entrada, para el resto de los días se les va a devolver, por favor que tengan paciencia”, pidió, mientras agradeció el apoyo y la comprensión del público.

Algunos de los destrozos provocados por la tormenta. Créditos: Nahuel Masuzzo.

También remarcó la importancia de acompañarse mutuamente en este contexto: “Estamos viviendo momentos muy difíciles. Ojalá podamos volver pronto. Les mando un beso enorme y cualquier novedad la vamos a comunicar”.