Fans de Charly García convocan a una masiva reunión en la puerta de la casa del ídolo: el motivo

El renombrado músico y artífice de composiciones inolvidables, Charly García, cumplirá sus 74 años de edad el próximo 23 de octubre. Ante esta significativa fecha, un conjunto de admiradores espontáneos ha comenzado a articular una singular concentración frente al domicilio del artista. La intención es llevar a cabo una especie de guardia festiva durante la noche previa, con el fin de entonar las felicitaciones de rigor justo en el instante en que el reloj marque las doce, dando inicio oficial a su cumpleaños.

La convocatoria se ha propagado a través de las plataformas digitales, donde los organizadores exteriorizaron su fervor. En un comunicado que circuló en las redes, se destacó la pertinencia de la elección del lugar para la reunión: “Estamos en una de las ciudades que nunca duerme y menos aún para recibir el cumple del Doc. Charly García”. Esta frase remite, de forma implícita, al reciente reconocimiento académico de Doctor Honoris Causa que le fue conferido al maestro por la prestigiosa Universidad de Buenos Aires (UBA).

La espontánea convocatoria a la reunión para homenajear a Charly García Convocatoria cumple de Charly La marea de seguidores de Charly García ya está lista para el "aguante" en la víspera del natalicio. Foto: NA Los seguidores del genio indiscutible del rock argentino extendieron una invitación abierta a sumarse a este tributo afectuoso. En su mensaje, exhortaron a la comunidad: “Es por ello que invitamos a quien quiera recibir su natalicio con nosotros, porque este es el aguante”. Es palpable el profundo vínculo que une a estos fanáticos con Charly, al punto de considerar que su presencia es lo mínimo que pueden ofrecer.

Charly García El artista fue homenajeado en la UBA y se mostró orgulloso. Créditos: RS Fotos Créditos: RS Fotos Al respecto, manifestaron su sentir sobre el impacto del artista en sus vidas: “Nos hace tanto bien desde que muchos tenemos uso de razón que lo mínimo es reunirnos en la puerta de su casa a cantarle el Feliz Cumpleaños”. La emoción y el agradecimiento por su legado musical son el motor de esta iniciativa que promete inundar la zona con canciones emblemáticas.