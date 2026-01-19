El delantero fue motivo de tendencia en las diversas redes sociales luego de que una modelo mostrara una captura de pantalla con un mensaje.

La infidelidad... ¿a la orden del día? En las últimas horas, X ha sido testigo de una fuerte denuncia digital. Algunos dirán "tirar los galgos", otros pusieron en tela de juicio lo acontecido. Lo cierto es que la repercusión fue inmediata y el nombre de Nicolás González se puso en la tapa.

El "no" Campeón del Mundo fue noticia al aparecer en una historia de Mejores Amigos de Instagram de una modelo de contenido erótico llamada Mila, y quien figura en sus redes sociales como "Milawysss". La mujer no dudó en postear la supuesta interacción con una curiosa reflexión.

La historia que generó controversia Una nueva polémica para el argentino Mila en redes. Créditos: Instagram "Bueno, hoy me habló un campeón del mundo, que hace tiempo me viene buscando", inició la declaración Mila. Acto seguido, expresó: "Pero la ex @palosilberberg la pasó TAN mal que me da rechazo".

La pareja de Nico González y una gran polémica Embed - Escracharon a un jugador de la Selección Argentina que está en pareja y las redes no lo perdonaron: quién es Hace tan solo unas semanas, el futbolista estuvo en el ojo de la tormenta por su escandalosa con Paloma, con quien tuvo una relación de aproximadamente 3 años. Sin embargo, luego de cinco meses de la ruptura, apostó al amor rubia con Ludmila Isabella, conocida por haber sido pareja de Lautaro Acosta.