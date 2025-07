Entre lágrimas: el desgarrador relato de Daniel Gómez Rinaldi sobre las puñaladas que recibió luego del robo

Con el teléfono ya en manos del delincuente, Daniel decidió actuar por impulso. “Ni lo pensé, lo corrí”, contó. Siguió al ladrón por Talcahuano hasta que lo vio esconderse en un contenedor de basura. “Abro la puerta del container y lo encuentro ahí. Le dije que me devolviera el celular, que lo necesitaba para trabajar”, relató con la voz todavía quebrada.

Lo que le pasó a Daniel no es un hecho aislado. Él, como tantas otras personas, fue víctima de un robo violento en una zona transitada, de día, y mientras hacía algo completamente habitual.

Hasta ese momento, no había violencia física, pero todo cambió en segundos. Rinaldi intentó retenerlo sujetándolo del buzo. No lo golpeó, solo quería evitar que escapara hasta que llegara la policía. Pero el ladrón reaccionó de la peor manera: sacó un cuchillo.

“Sentí el primer puntazo y no entendía nada”, dijo Daniel Gómez Rinaldi

“El tipo sacó el cuchillo y me dio un puntazo en la pierna. Después otro”, contó. En medio del forcejeo y del susto, el periodista se dio cuenta de que no podía seguir. Estaba agitado, cansado y asustado. “Pensé: ¿el próximo cuchillo dónde va a ir? ¿Y si me da en el pecho?”, recordó. En ese momento soltó al agresor.