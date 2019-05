En reemplazo de Mirtha, los invitados que compartirán la mesa con Marcela Tinayre

Durante al menos un par de semanas, Marcela Tinayre será la conductora de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand. Mientras La Chiqui reposa en su casa tras recibir el alta de la operación de una brida abdominal, la producción de El Trece ha preparado un variado menú de invitados para acompañar a la hija de Legrand.

La lista de invitados para este sábado 18 está integrada por Fernando Burlando, Ana Rosenfeld, Bebe Contepomi, José María Muscari, Aníbal Pachano y Coco Oderigo (fundador del equipo de rugby "Los Espartanos"). Mientras que el domingo 19 se sentarán en la mesa Laurita Fernández, Nicolás Cabré, Mauricio D'Alessandro, Nico Francella, Jey Mamnon y Luis Brandoni.

Telefe tampoco descuidará su liderazgo absoluto en el rating de los sábados con PH, Podemos Hablar. Esta vez estarán junto a Andy Kusnetzoff: las Trillizas de Oro, Pepe Cibrián, Pablo Granados, Milva Castelini, Julieta Prandi y Pedro Troglio.

En diálogo con Teleshow, la conductora declaró: "Ni idea qué voy a hacer. Yo ya lo hice hace años cuando mamá tuvo una gripe fuerte. Lo real es que no siento ninguna presión, aún no sé qué preparó la producción. Los otros tienen más expectativas que yo. Yo lo voy a hacer como hago un programa mío, a mi estilo, descontracturado total…".

Al ser consultada por la competencia con Andy y el rating, Marcela señaló: "Yo no compito con Andy. Nosotros vamos a las 20 (PH, a las 22), así que no es la misma franja horaria. No sé si la producción llamará a mamá para que salga al aire por teléfono. Yo soy una profesional, y como siempre lo voy a hacer con todo el amor con el cual hago mi trabajo".