En medio de la polémica por el romance de Andrés Ciro Martínez, resurgió una historia íntima sobre el artista

Luego de que se revelara que el cantante está saliendo con la bajista de su banda, resurgió una historia poco conocida sobre Martínez.

Andrés Ciro Martínez volvió a quedar en el centro de la escena en los últimos días luego de que se conociera su relación con Luli Bass, bajista de su banda y figura muy querida dentro del ambiente musical.

El romance, revelado por Fernanda Iglesias, habría comenzado durante el regreso de Los Piojos y generó fuerte repercusión por el contexto en el que se dio.

Andrés Ciro Martínez. Fernanda Iglesias aseguró que el artista está saliendo con Luli Bass, la bajista de su banda. Archivo MDZ Sin embargo, más allá de su presente sentimental, existe una historia íntima y poco conocida que marcó a fuego su carrera artística. Leonardo Centeno, actor, cantante y figura de MDZ, expuso una de las historias más enigmáticas que rodean a Andrés Ciro Martínez y que se vincula de manera directa con algunas de las canciones más emblemáticas de Los Piojos.

"Gris, es una canción compuesta por Andrés Ciro Martínez incluida en 3er Arco, el disco que catapultó a Los Piojos. Ciro cuenta que esta canción se la escribió a una mujer pelirroja de ojos grises que lo tuvo obsesionado durante años. Él cuenta que esta mujer lo encandiló cuando la vio vestida de rojo en un teatro, y que le escribió varias canciones más, hasta que en 2010, en el primer disco de Ciro y Los Persas, decidió escribirle la última y definitiva, Insisto. Y es en esta canción donde Ciro, de manera encriptada, nos cuenta cuáles son las cuatro canciones de Los Piojos que le dedicó. O sea que, además de Gris, le dedicó: Y que más; Te diría; y ¿Qué decís?", contó Centeno.

Esta es la historia de Andrés Ciro Martínez y la mujer que "lo encandiló" La Historia De Andrés Ciro Martínez Y La Mujer Pelirroja La mística detrás de esta musa también tuvo su traducción visual. En el videoclip de Insisto, Ciro aparece tocando dentro de un vagón de subte rodeado de mujeres pelirrojas.