En medio del escándalo de la AFA, Eduardo Feinmann lanzó un dato explosivo que pone a Víctor Blanco en la mira

El periodista apuntó contra Víctor Blanco en medio del escándalo que sacude a la AFA y pidió que la Justicia profundice la investigación tras los últimos allanamientos.

En el marco de la causa que investiga un presunto desvío de fondos dentro de la AFA, la Justicia avanzó en las últimas horas con nuevos allanamientos que arrojaron hallazgos relevantes para el expediente. Entre ellos, apareció un contrato de peso que comprometería directamente al empresario teatral Javier Faroni, lo que reavivó el debate público y las repercusiones políticas y deportivas del caso.

Tras conocerse estas novedades, Eduardo Feinmann utilizó sus redes sociales para reclamar que la investigación judicial amplíe su alcance. El periodista apuntó directamente contra Víctor Blanco, expresidente de Racing y exsecretario general de la AFA, a quien señaló como una figura central dentro de los negocios que hoy están bajo la lupa.

Eduardo Feinmann X El posteo del periodista en X. Captura de pantalla X @edufeiok. En su cuenta de X (anteriormente conocido como Twitter), el periodista sostuvo que Blanco "habría sido un jugador clave en muchos de los negocios que se investigan en la justicia argentina y en Estados Unidos".

Además, remarcó: "Los focos de la investigación judicial se deberían poner ahora sobre el histórico Secretario General de la AFA de Tapia, Víctor Blanco. El expresidente de Racing".

Víctor Blanco.jpg El comunicador aseguró que Blanco fue "un jugador clave". En esa misma línea, el conductor de Radio Mitre sumó un dato que podría resultar clave para el avance de la causa y deslizó la posible utilización de empresas como pantalla: "Hoteles y establecimientos gastronómicos en la mira como vehículos del lavado de dinero".