Emilia Attias compartió una contundente foto en medio de los rumores de embarazo

La actriz rompió el silencio de una manera sutil y reveló si se encuentra o no en la dulce espera.

En los últimos días, Luis Ventura sorprendió a todos sus compañeros de "A la tarde" al revelar una noticia que involucró de manera directa a Emilia Attias. El presidente de APTRA expresó que estaría embarazada y ella de manera sutil respondió a esos rumores.

"Es, para mí, grato, porque está en la dulce espera Emilia Attias. Estaría esperando la cigüeña, que seguramente está contando con los dedos de su mano el momento en que llegue justamente para notificar que Gina va a tener un hermanito", comentó Ventura.

A través de un posteo en Instagram, la actriz compartió un carrusel de imágenes de sus últimos días, acompañados de sus respectivas descripciones. La cuarta foto hacía referencia al supuesto embarazo: "No baby on board, so please feel free to run into me" y traducido al español sostiene que "No hay ningún bebé a bordo, así que por favor siéntete libre de chocarme".

El posteo que compartió Emilia Attias para desmentir el embarazo. Foto: captura de pantalla Instagram/ @emilia_att.

A esta imagen, Emilia decidió acompañarla con una fuerte descripción que desmiente la información que compartió Luis Ventura días atrás: "Rumores, chiques". Si bien esto le habría molestado, decidió tomarlo con humor y de la mejor manera posible.