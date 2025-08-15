Eliana Guercio sufrió una dura mala praxis y aseguran que "se le deformó la cara"

Marina Calabró dio a conocer los terribles detalles de cómo quedó la piel del rostro de Eliana Guercio tras sufrir una mala praxis.

Según los datos reportados por diferentes colegas, Eliana Guercio habría sufrido las consecuencias de una mala praxis en un tratamiento estético. La información, que fue compartida por Marina Calabró en el programa Lape Club Social, describe un difícil momento para la esposa de Sergio Chiquito Romero, quien ha decidido exponer su caso para advertir a sus seguidores sobre los riesgos de este tipo de procedimientos.

eliana guercio 2 Qué le pasó a Eliana Guercio. @elianaguercio12 Según el relato de Calabró, Guercio, buscando mejorar la apariencia de su piel, se sometió a un tratamiento con láser CO2 para tratar unas marcas de acné. La modelo ya se había realizado el procedimiento en otra ocasión con una médica distinta y había obtenido buenos resultados. Sin embargo, al perder el contacto con la profesional, decidió buscar a un nuevo especialista que había visto promocionarse en internet, un error del que ahora se arrepiente.

Qué le pasó a Eliana Guercio. El procedimiento, que debía ser un tratamiento no invasivo para mejorar la textura de la piel, tuvo un desenlace inesperado. "Eliana tenía unas marcas de acné en frente y pómulos. Se hizo el tratamiento pero a las 36 horas, cuando deberían empezar a salirse las cascaritas, sufrió un proceso inflamatorio tremendo al punto que se le deformó la cara, sobre todo en la zona de los párpados", detalló Calabró, revelando la gravedad del cuadro que sufrió Guercio.

La situación empeoró cuando Guercio intentó hacer el reclamo correspondiente. En el centro estético, la respuesta fue contradictoria: "La recepcionista le hizo masajes con una crema descongestiva y también le cambiaron el discurso, le dijeron que capaz ella necesitaba algún tratamiento extra para ver resultados". Ante la falta de una solución real, la modelo decidió buscar una segunda opinión, y acudió a una dermatóloga recomendada por Georgina Barbarossa.

Eliana Guercio habló por primera vez de su crisis con Chiquito Romero La pareja vivió momentos muy difíciles y complejos Foto: @elianaguercio12 Eliana Guercio sigue en relación con Chiquito Romero. @elianaguercio12 Eliana Guercio, quien ahora está manejando el caso con sus abogados, tiene la esperanza de una solución, aunque la situación es delicada. Allegados a la modelo confirmaron a Calabró que "la piel le quedó como si le hubieran quemado con el láser". La nueva profesional le dio un poco de tranquilidad, ya que le dijo que tenía "mucha suerte porque en muchos casos, las marcas son irreversibles".