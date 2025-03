Escándalo: Beto Casella y Eliana Guercio se cruzaron en vivo en Telefe

Beto Casella y Eliana Guercio provocaron un fuerte cruce en el programa que conduce Georgina Barbarossa por Telefe. El periodista y la panelista tuvieron un fuerte encontronazo en vivo luego de que el conductor de Bendita lanzó un comentario contra Eliana, quien se encontraba en el estudio en ese momento.

Todo comenzó cuando el comunicador se encontraba hablando de las polémicas en la que se vio envuelta Edith Hermida, compañera de Beto en Bendita: "La verdad que la que le pega a Edith, te lo digo habiendo laburando 18 años con ella, tiene que tener mala leche", expresó.

Después de esto, Casella picanteó a Eliana sin saber que ella se encontraba en el estudio de "A la Barbarossa": "Además, dicen todas... La verdad que las que se fueron últimamente mal o tuvieron algo que decir son Eliana Guercio que no sabemos cómo está en los medios".

Rápidamente e interrumpiendo a Beto, Eliana salió con los tapones de punta: "Hace casi un año que estás contando la historia que te contó Edith Hermida y nadie tiene que ver con la realidad", subrayó. La pelea con Edith tiene que ver con el programa de radio de Santiago del Moro.

El cruce entre Beto Casella y Eliana Guercio en vivo:

"Vos dijiste que yo no me banqué una devolución de Santi del Moro en la radio y me fui. No, ella se metió y por eso me fui sin quejarme. Ella me ponía los pies desnudos en la cara y jamás le dije nada. Yo soy respetuosa y tengo códigos, por eso no cuento todo lo que pasó. Lo que siento es que vos estás enojado conmigo y yo no sé por qué", finalizó visiblemente enojada.