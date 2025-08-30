El rapero Psy, creador de Gangnam Style, fue detenido por tráfico de medicamentos de uso restringido

Lejos de los tiempos del Gangnam Style, el rapero Psy está viviendo un duro momento. ¿Qué le pasó esta vez?

El rapero es acusado de haber accedido de manera irregular a fármacos psicotrópicos. / Captura de video

El rapero surcoreano Psy, que hizo historia con el hit " Gangnam Style", ha quedado en el centro de una seria investigación judicial en su país. La policía lo acusa de haber accedido de manera irregular a fármacos psicotrópicos, una noticia que ha sacudido a sus seguidores y a la industria musical a nivel mundial.

psy drogas (2) Psy, el creador de "Gangnam Style", enfrenta una investigación judicial en Corea del Sur. Archivo MDZ

Park Jae-sang se enfrenta a una investigación que podría manchar su imagen pública. La policía lo acusa de haber accedido de manera irregular a fármacos psicotrópicos y de violar la Ley de Servicios Médicos. Según la prensa surcoreana, los investigadores sostienen que el artista habría recibido recetas de medicamentos de uso restringido sin pasar por las consultas médicas presenciales necesarias. Además, se sospecha que permitió que otras personas retiraran los remedios en su nombre, una práctica que está expresamente prohibida por la normativa vigente.

psy drogas (1) Su agencia admitió que el músico sufre de problemas crónicos de sueño. Captura de video

La Estación de Policía de Seodaemun, en Seúl, confirmó que tanto Psy como un médico de un hospital universitario fueron formalmente acusados por su presunta responsabilidad en la emisión y obtención de las recetas. Los fármacos en cuestión serían un ansiolítico llamado Xanax y un somnífero de nombre Stilnox, dos sustancias que se recetan para tratar insomnio, ansiedad y depresión.