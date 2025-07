El nuevo parte médico de la Locomotora Oliveras asegura una "lesión neurológica grave"

A ocho días de sufrir un ACV isquémico, Alejandra Locomotora Oliveras continúa internada en estado crítico dentro del Hospital José María Cullen. La lesión cerebral fue tan extensa como irreversible en uno de los hemisferios del cerebro y, a pesar del esfuerzo médico, las mejoras aún no han llegado.

Por otro lado, los encargados de su salud aseguraron que por el momento no se plantea ningún tipo de tratamientos porque "lo más importante es sostener la estabilidad clínica" de la paciente. Esto se debe a que la grave lesión que sufrió derivó en la necesidad de optar por factores clínicos que prioricen su vida. "No se plantea por el momento, por el tiempo y por la evolución que ella tiene, algún otro tipo de procedimiento de desvinculación de la asistencia de respiración mecánica, porque no está en condiciones", detalló.